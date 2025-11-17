В Бразилии впервые испытали ручку, которая обнаруживает рак

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бразилии проводят клинические испытания ручки, которая может обнаружить опухолевые клетки во время операции. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на новостной портал Metrоpoles.
Технологию создала бразильский химик 33-летняя Ливия Эберлин. Изобретение тестируют исследователи из больницы в Сан-Паулу. Портативное устройство в форме ручки считывает молекулярную сигнатуру тканей и определяет, являются ли они раковыми или здоровыми. Нововведение может сделать операции безопаснее и эффективнее.
Такая ручка может помочь хирургу во время операции понять, удалена ли полностью опухолевая ткань из организма пациента. При этом применяется метод химического анализа.
«У ручки есть резервуар, наполненный водой. Когда ее кончик касается ткани, он захватывает молекулы, растворяющиеся в воде, и переносит их в масс-спектрометр — прибор, который определяет, является ли образец раковым или нет», — приводит слова Ливии Эберлин портал Федерального университета Кампина-Гранде в Бразилии.
Используя искусственный интеллект, система сравнивает молекулярный профиль с базой данных и выдает диагноз в течение 90 секунд.
По словам химика, на первом этапе исследования были проанализированы более 200 образцов тканей, точность выявления рака составила 97%.
Клинические исследования в общей сложности продлятся 24 месяца с участием 60 онкологических пациентов: 30 — с раком легкого и 30 — с раком щитовидной железы. Технология уже применялась при лечении опухолей молочной железы, головного мозга, яичников и предстательной железы и показала стабильные результаты. -0-