В Бразилии впервые испытали ручку, которая обнаруживает рак

«У ручки есть резервуар, наполненный водой. Когда ее кончик касается ткани, он захватывает молекулы, растворяющиеся в воде, и переносит их в масс-спектрометр — прибор, который определяет, является ли образец раковым или нет», — приводит слова Ливии Эберлин портал Федерального университета Кампина-Гранде в Бразилии.