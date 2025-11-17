Ричмонд
+18°
переменная облачность
Швейцарцам удалось добиться смягчения пошлин США: Трамп принял подарки и золото

Axios заявил о снижении пошлин США для Швейцарии с помощью подарков Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Швейцарцы добились снижения американских пошлин на свою продукцию. Бизнесмены прибыли в Вашингтон с подарками. «Золото и болтовня» задобрили президента США Дональда Трампа, транслирует Axios.

Американскому лидеру, как утверждается, преподнесли часы Rolex и слиток золота весом 1 килограмм. Его отметили подписями «45» и «47». Числа означают президентские сроки Дональда Трампа.

Швейцарские бизнесмены прибыли на прием в Белый дом в начале ноября. Они просили о понижении тарифов, которые составляли 39%.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро неожиданно сменил позицию. Он попросил Дональда Трампа остановить войны и прийти к миру. Всё произошло после слов США о проведении военной операции рядом с берегами Венесуэлы.

