Пожилой француз поехал к врачу и случайно оказался в Хорватии из-за ошибки GPS

85-летний пенсионер из Франции, отправившись к врачу в соседний город, в результате ошибки GPS-навигатора преодолел 1600 километров и оказался в Хорватии.
Мужчина, проживающий в коммуне Шатийон-сюр-Туэ, выехал на автомобиле в Эрво, расстояние между которыми всего 19 километров. Однако пенсионер не добрался до врача и не вернулся домой. Тревогу забили его родственники, когда он не появился на собрании ассоциации. Полиция, не найдя следов мужчины, обратилась к военным для отслеживания его мобильного телефона. Выяснилось, что он находится в отеле в Хорватии, проделав 20-часовой путь через Италию.
Сам мужчина заявил, что понятия не имеет, как оказался так далеко, предположив, что ошибся GPS-навигатор. Несмотря на возраст, врач отмечает, что у пенсионера нет когнитивных нарушений, хотя физическое здоровье ослаблено. Семья мужчины отправилась в Хорватию, чтобы забрать его домой, передает Oddity Central.
