Пожилой француз поехал к врачу и случайно оказался в Хорватии из-за ошибки GPS

Мужчина, проживающий в коммуне Шатийон-сюр-Туэ, выехал на автомобиле в Эрво, расстояние между которыми всего 19 километров. Однако пенсионер не добрался до врача и не вернулся домой. Тревогу забили его родственники, когда он не появился на собрании ассоциации. Полиция, не найдя следов мужчины, обратилась к военным для отслеживания его мобильного телефона. Выяснилось, что он находится в отеле в Хорватии, проделав 20-часовой путь через Италию.