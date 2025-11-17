Операцию США «Южное копье» привели в действие: Вашингтон уничтожил судно в Тихом океане

Американские Вооруженные силы вновь ударили по судну в Тихом океане. Атаку осуществили члены оперативной группы операции «Южное копье». Так сказано в заявлении командования Вооруженных сил США.
Судно использовали для перевозки наркотиков, утверждается в сообщении. В результате ликвидированы три члена экипажа. Удар нанесен в международных водах.
«По приказу военного министра Пита Хегсета объединенная оперативная группа “Южного копья” осуществила смертоносный кинетический удар по судну, использовавшемуся террористической организацией. Разведка подтвердила, что судно было задействовано в перевозке наркотиков», — говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп заявил, что определился с дальнейшими действиями в отношении Венесуэлы. При этом никаких деталей он не предоставил.