Туск: в Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину

По словам премьер-министра Польши, речь может идти о диверсии.

Польская железнодорожная линия, ведущая на украинскую территорию, получила повреждения, заявил Дональд Туск.

По словам премьер-министра Польши, речь может идти о диверсии. В местной полиции рассказали, что о случившемся сообщил машинист поезда, состав был остановлен.

«Машинист поезда сообщил о неполадках в железнодорожной инфраструктуре. Первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда», — говорится в сообщении правоохранителей в соцсети X*.

В поезде находились два пассажира, а также несколько членов поездной бригады. Состав остановили на северо-востоке Польши, участок дороги соединяет столицу Польши с пограничным переходом «Дорохуск». В частности, эта линия обслуживает поезда, следующие на Украину.

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка железнодорожных путей на линии Демблин-Варшава. Возможно, речь идёт об акте диверсии. Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование», — написал Туск на своей странице в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что в Румынии предотвратили диверсию с участием двух граждан Украины.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

