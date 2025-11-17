Норвегия обыграла Италию и впервые за 28 лет вышла на ЧМ по футболу

Встреча, проходившая в Италии, завершилась уверенным успехом норвежцев, которые благодаря этой победе напрямую квалифицировались в финальную часть мирового первенства. Несмотря на то, что итальянцы открыли счет на 11-й минуте усилиями Франческо Эспозито, норвежская команда смогла переломить ход матча. Во втором тайме Антонио Нуса сравнял счет на 63-й минуте, после чего дубль Эрлинга Холанда на 78-й и 80-й минутах и гол Йёргена Ларсена в добавленное время принесли норвежцам историческую победу.