Норвегия обыграла Италию и впервые за 28 лет вышла на ЧМ по футболу

Сборная Норвегии по футболу одержала впечатляющую победу над командой Италии со счетом 4:1 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
Встреча, проходившая в Италии, завершилась уверенным успехом норвежцев, которые благодаря этой победе напрямую квалифицировались в финальную часть мирового первенства. Несмотря на то, что итальянцы открыли счет на 11-й минуте усилиями Франческо Эспозито, норвежская команда смогла переломить ход матча. Во втором тайме Антонио Нуса сравнял счет на 63-й минуте, после чего дубль Эрлинга Холанда на 78-й и 80-й минутах и гол Йёргена Ларсена в добавленное время принесли норвежцам историческую победу.
Норвежская сборная, заняв первое место в группе I с максимальными 24 очками, прервала свою 28-летнюю серию непопаданий на чемпионаты мира — в последний раз команда играла на мундиале в 1998 году во Франции, где как раз и уступила итальянцам в ⅛ финала.
Четырехкратные чемпионы мира итальянцы, набравшие 18 очков и занявшие второе место, вновь, как и перед двумя предыдущими чемпионатами мира, вынуждены будут бороться за путевку через стыковые матчи.
