Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о мошенничестве при участии детей: самая популярная схема похищения средств

Мошенники стали чаще похищать деньги взрослых через детей.

Источник: Комсомольская правда

В России мошенники в своих преступных схемах зачастую пользуются доверчивостью детей. Выявлено уже более шести тысяч таких случаев с начала 2025 года. Об этом пишет «Лента.ру».

Отмечается, что чаще всего киберпреступники манипулируют детьми через онлайн-игры и социальные сети. Жертвами становятся россияне от 10 до 14 лет. Сейчас общий ущерб от таких схем оценивается в 850 миллионов рублей.

В материале сказано, что юным геймерам мошенники могут предложить выгодно получить игровую валюту. Взамен жертвы участвуют в преступных схемах.

Мошенники также используют актуальные геоданные граждан для краж денег и угроз. Действия направлены на введение жертв в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям.