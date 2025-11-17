Россиян предупредили о мошенничестве при участии детей: самая популярная схема похищения средств

В России мошенники в своих преступных схемах зачастую пользуются доверчивостью детей. Выявлено уже более шести тысяч таких случаев с начала 2025 года. Об этом пишет «Лента.ру».
Отмечается, что чаще всего киберпреступники манипулируют детьми через онлайн-игры и социальные сети. Жертвами становятся россияне от 10 до 14 лет. Сейчас общий ущерб от таких схем оценивается в 850 миллионов рублей.
В материале сказано, что юным геймерам мошенники могут предложить выгодно получить игровую валюту. Взамен жертвы участвуют в преступных схемах.
Мошенники также используют актуальные геоданные граждан для краж денег и угроз. Действия направлены на введение жертв в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям.