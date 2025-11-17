Росавиация: Аэропорты Пензы и Тамбова временно ограничили работу

Аэропорты Тамбова и Пензы временно прекратили работу в ночь на понедельник 17 ноября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что не производится отправка рейсов, самолёты также не могут приземлиться в этих воздушных гаванях.
«Аэропорты Пенза, Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе.
В ведомстве добавили, что указанные меры применяются для того, чтобы обеспечить безопасность.
Напомним, в ночь на 16 ноября в России приостанавливали работу четыре аэропорта. Временные ограничения вводили в аэропортах Уфы, Оренбурга, Волгограда и Казани. Позднее они были отменены.
Кроме того, ограничения в аэропортах Самары, Пензы и Саратова вводились 15 ноября.
Также сообщалось, что ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту утром 16 ноября, они действовали в течение часа.