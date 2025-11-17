Росавиация: Аэропорты Пензы и Тамбова временно ограничили работу

Аэропорты Тамбова и Пензы временно прекратили работу в ночь на понедельник 17 ноября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что не производится отправка рейсов, самолёты также не могут приземлиться в этих воздушных гаванях.