Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация: Аэропорты Пензы и Тамбова временно ограничили работу

В целях безопасности две российских воздушных гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты Тамбова и Пензы временно прекратили работу в ночь на понедельник 17 ноября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации. Сообщается, что не производится отправка рейсов, самолёты также не могут приземлиться в этих воздушных гаванях.

«Аэропорты Пенза, Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе.

В ведомстве добавили, что указанные меры применяются для того, чтобы обеспечить безопасность.

Напомним, в ночь на 16 ноября в России приостанавливали работу четыре аэропорта. Временные ограничения вводили в аэропортах Уфы, Оренбурга, Волгограда и Казани. Позднее они были отменены.

Кроме того, ограничения в аэропортах Самары, Пензы и Саратова вводились 15 ноября.

Также сообщалось, что ограничения на полеты вводились в нижегородском аэропорту утром 16 ноября, они действовали в течение часа.