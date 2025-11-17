Разрыв между пенсиями работающих и незанятых достиг минимума за многие годы

«На октябрь 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составил 25,9 тысяч рублей для неработающих граждан и 22,4 тысяч — для трудоустроенных. Учитываются фактически начисленные суммы: все поступления суммируются и делятся на число получателей. Таким образом, разрыв между выплатами работающим и незанятым составил 3,5 тысяч. Это минимальное значение с 2021 года», — сообщают «Известия».