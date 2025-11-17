Ричмонд
Димаш с сестренкой появились на картинах в Берлине

17 ноября в галерее Erster Erster завершится выставка «JULDYZ», посвященная Димашу Кудайбергену, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Выставка проходила с 12 ноября и показала работы художника Punktgeläut, отражающие творческий путь музыканта и его влияние.

Посещение выставки бесплатное, а половина вырученных за продажу картин средств пойдет в благотворительный фонд «Сәби», который реализует Цели устойчивого развития ООН с акцентом на вопросы образования и окружающей среды в Казахстане.

Автор рисует не только самого Димаша. На выставке был представлен атмосферный портрет Раушан Кудайберген.

Тем временем артисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая представили в Ташкенте премьеру оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда».

