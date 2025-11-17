Димаш с сестренкой появились на картинах в Берлине

Выставка проходила с 12 ноября и показала работы художника Punktgeläut, отражающие творческий путь музыканта и его влияние.
Посещение выставки бесплатное, а половина вырученных за продажу картин средств пойдет в благотворительный фонд «Сәби», который реализует Цели устойчивого развития ООН с акцентом на вопросы образования и окружающей среды в Казахстане.
Автор рисует не только самого Димаша. На выставке был представлен атмосферный портрет Раушан Кудайберген.
Тем временем артисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая представили в Ташкенте премьеру оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда».
