Московское «Динамо» уволило главного тренера Алексея Кудашова

Алексей Кудашов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Согласно информации, распространенной изданием «Спорт-Экспресс», отставка специалиста состоялась на фоне текущих результатов команды, которая после 26 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) занимает пятое место в Западной конференции с 33 очками.
Решение было принято несмотря на то, что в последнем матче под руководством Кудашова 15 ноября «Динамо» одержало выездную победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 3:2.
54-летний Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и добился с клубом значительных успехов. Под его руководством в 2024 году команда завоевала второй в своей истории Кубок Континента, а в 2025 году стала бронзовым призером чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет дойдя до третьего раунда плей-офф. Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 321 матч, что является третьим результатом в истории клуба после Владимира Крикунова (413) и Аркадия Чернышева (838). Как игрок Кудашов также добился успехов с «Динамо», став чемпионом России в 2000 году и обладателем Кубка Гагарина в 2012 году.
