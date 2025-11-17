Московское «Динамо» уволило главного тренера Алексея Кудашова

54-летний Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и добился с клубом значительных успехов. Под его руководством в 2024 году команда завоевала второй в своей истории Кубок Континента, а в 2025 году стала бронзовым призером чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет дойдя до третьего раунда плей-офф. Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 321 матч, что является третьим результатом в истории клуба после Владимира Крикунова (413) и Аркадия Чернышева (838). Как игрок Кудашов также добился успехов с «Динамо», став чемпионом России в 2000 году и обладателем Кубка Гагарина в 2012 году.