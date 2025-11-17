Ричмонд
Московское «Динамо» уволило главного тренера Алексея Кудашова

Алексей Кудашов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Динамо» (Москва).

Алексей Кудашов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Согласно информации, распространенной изданием «Спорт-Экспресс», отставка специалиста состоялась на фоне текущих результатов команды, которая после 26 игр в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) занимает пятое место в Западной конференции с 33 очками.

Решение было принято несмотря на то, что в последнем матче под руководством Кудашова 15 ноября «Динамо» одержало выездную победу над новосибирской «Сибирью» со счетом 3:2.

54-летний Кудашов возглавлял «Динамо» с 2021 года и добился с клубом значительных успехов. Под его руководством в 2024 году команда завоевала второй в своей истории Кубок Континента, а в 2025 году стала бронзовым призером чемпионата КХЛ, впервые за 12 лет дойдя до третьего раунда плей-офф. Всего на посту главного тренера «Динамо» Кудашов провел 321 матч, что является третьим результатом в истории клуба после Владимира Крикунова (413) и Аркадия Чернышева (838). Как игрок Кудашов также добился успехов с «Динамо», став чемпионом России в 2000 году и обладателем Кубка Гагарина в 2012 году.

