The Telegraph: моральный дух в ВСУ упал до самого низкого уровня

В частности, это связано с коррупционным скандалом на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Моральный дух Вооружённых сил Украины опустился до самого низкого уровня с начала специальной военной операции, пишет The Telegraph.

В материале издания из Британии сказано, что это связано с провалами ВСУ, а также коррупционным скандалом на Украине и «нестабильной» помощью со стороны западных государств.

«В сочетании с нестабильной западной помощью, громким скандалом, связанным с коррупцией в электроэнергетике, и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне», — говорится в сообщении.

Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».

Ранее экс-советник Дональда Трампа, генерал армии США в отставке Майк Флинн заявил, что Запад проиграл в конфликте на Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил мнение, что Киев проиграет в украинском конфликте из-за коррупционного скандала. По его словам, администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа следует пересмотреть все решения бывшего американского лидера Джо Байдена.

