Россиян предупредили о подорожании сельди к Новому году

В 2026 году ожидается рекордный улов сельди — примерно 650 тысяч тонн, по прогнозам. Однако средняя цена при этом составит около 350−370 рублей за килограмм. Объяснение связано с внешним рынком: зарубежные страны, как, например, Молдова, заинтересованы в покупке. Молдова, кстати, не имеет выхода к морю, и у неё не развита собственная добыча, поэтому спрос на импортную рыбу очень высокий. Российские производители также ориентируются на экспорт, что обусловлено высоким курсом доллара и выгодой от продажи за рубеж. Около 70% продукции экспортируется, и это создаёт дефицит товара на внутреннем рынке.