Яхтсменка из Франции пропала в Бермудском треугольнике: она пошла в кругосветку

Яхтсменка Мари Декуб пропала в Бермудском треугольнике.

Источник: Комсомольская правда

Яхтсменка из Франции Мари Декуб отправилась в кругосветное путешествие. Спустя несколько дней стало известно об исчезновении спортсменки. Она пропала в Бермудском треугольнике, пишет Daily Star.

Яхта исчезла с радаров, когда находилась недалеко от Пуэрто-Рико. Мари Декуб собиралась провести в море три года. Связь с судном прервалась 6 ноября.

Как отмечается, женщина находилась в плавании вместе с американским шкипером Натаном Перринсом. Мужчина заявлял, что у экипажа заканчивается топливо.

Как отмечается, женщина находилась в плавании вместе с американским шкипером Натаном Перринсом. Мужчина заявлял, что у экипажа заканчивается топливо.