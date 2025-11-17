Яхтсменка из Франции пропала в Бермудском треугольнике: она пошла в кругосветку

Яхтсменка из Франции Мари Декуб отправилась в кругосветное путешествие. Спустя несколько дней стало известно об исчезновении спортсменки. Она пропала в Бермудском треугольнике, пишет Daily Star.
Яхта исчезла с радаров, когда находилась недалеко от Пуэрто-Рико. Мари Декуб собиралась провести в море три года. Связь с судном прервалась 6 ноября.
Как отмечается, женщина находилась в плавании вместе с американским шкипером Натаном Перринсом. Мужчина заявлял, что у экипажа заканчивается топливо.
