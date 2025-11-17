Армия США нанесла удар по судну в восточной части Тихого океана

Американские военные атаковали судно в восточной части Тихого океана, в Южном командовании ВС Соединённых Штатов утверждают, что оно перевозило наркотические вещества.
Удар был нанесён по приказу шефа Пентагона Пита Хегсета в рамках операции «Южное копьё».
«Объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации. Разведка подтвердила, что судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков», — говорится в сообщении.
По словам военных, ликвидированы три человека.
Напомним, Хегсет заявил о начале новой операции под названием «Южное копьё», целью которой является противодействие деятельности наркокартелей.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты начали готовить плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле.