Норвегия отобралась на чемпионат мира по футболу впервые с 1998 года

Норвежская команда, набрав 24 очка в 8 матчах, заняла первое место в турнирной таблице группы I. Сборная Италии с 18 очками расположилась на второй строчке и теперь поборется за право сыграть на чемпионате мира в стыковых матчах. Команда Норвегии последний раз выступала на чемпионате мира в 1998 году. Сборная Норвегия стала 32-й командой, обеспечившей себе участие в чемпионате мира.