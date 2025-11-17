В Госдуме хотят перестать включать выходные в число дней отпуска

«Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, на которую ссылается РИА Новости.