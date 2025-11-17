Ричмонд
Аэропорты Пензы и Тамбова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

В ночь с 16 на 17 ноября в двух российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Как сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, речь идёт о воздушных гаванях Пензы и Тамбова.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Пенза, Тамбов (“Донское”). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в пресс-службе Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов. Обычно такие меры связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — десять — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, шесть — над Тульской и Орловской областями. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Воронежской областями.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

