ЛДПР предлагает исключить выходные из числа отпускных дней

Россияне могут получить право не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного отпуска. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, информирует РИА Новости со ссылкой на одного из авторов проекта, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.
Депутаты предлагают изменить статью 120 Трудового кодекса РФ.
«Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — сказал Слуцкий.
Депутат подчеркнул, что в случае реализации законопроекта россияне смогут более рационально и с большей пользой для себя использовать гарантированные 28 дней отпуска.
Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска — с нынешних 28 дней до 35.
Также в Госдуме предложили давать ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в пять дней предпенсионерам и работающим пенсионерам.