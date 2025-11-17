Ричмонд
ЛДПР предлагает исключить выходные из числа отпускных дней

Россиянам предложили более рациональный способ использования отпуска.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут получить право не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного отпуска. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, информирует РИА Новости со ссылкой на одного из авторов проекта, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

Депутаты предлагают изменить статью 120 Трудового кодекса РФ.

«Исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно», — сказал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что в случае реализации законопроекта россияне смогут более рационально и с большей пользой для себя использовать гарантированные 28 дней отпуска.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска — с нынешних 28 дней до 35.

Также в Госдуме предложили давать ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в пять дней предпенсионерам и работающим пенсионерам.

