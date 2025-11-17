Ричмонд
На Украине сдетонировал противотанковый боеприпас, поврежден жилой дом

В Чернигове в результате детонации противотанкового боеприпаса поврежден жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

На севере Украины произошло ЧП. В результате детонации противотанкового боеприпаса повреждения получил частный дом в Чернигове. Такими сведениями поделился в Telegram-канале глава военной городской администрации Дмитрий Брижинский.

Он опроверг информацию об атаке на Чернигов. По словам главы военной администрации, жертв при взрыве не обнаружено.

«Взорвался противотанковый боеприпас. Поврежден частный дом», — рассказал Дмитрий Брижинский.

На Украине тем временем произошел большой скандал. Разоблачена коррупционная схема. Однако американские власти никак не отреагировали на инцидент. Такое бездействие несвойственно Белому дому, обратил внимание специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

