Мизулина: В Сети наблюдается системная травля церкви и традиционных ценностей

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), заявила о целенаправленной кампании по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей в социальных сетях. Об этом она рассказала в программе «Песочный интерес» в эфире радио Sputnik.