Мизулина: В Сети наблюдается системная травля церкви и традиционных ценностей

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ), заявила о целенаправленной кампании по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей в социальных сетях. Об этом она рассказала в программе «Песочный интерес» в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что эта негативная информация активно продвигается в детской и молодежной среде, в частности, через платформу TikTok.

По словам Мизулиной, речь идет о таких деструктивных трендах, как оскорбление религиозных чувств, а также о тенденциях, связанных с кладбищами, порчей и уничтожением могил.

— Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил, — объяснила Мизулина в интервью.

Она подчеркнула, что подобный контент особенно активно распространяется среди детской аудитории.

Ранее священник Павел Островский заявил, что среди молодежи в России в последнее время наблюдается растущий интерес к православию. Так, среди прочего заметно выросло число молодых прихожан, что особенно заметно в дни церковных праздников, таких как Пасха.

