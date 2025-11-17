Пушков: Обама рискует оказаться в тюрьме

44-й президент Соединённых Штатов Барак Обама может оказаться за решёткой, заявил Алексей Пушков.
Сенатор напомнил, что руководитель нацразведки США Тулси Габбард пригрозила Обаме сроком за госизмену.
Она рассказала, что все сведения, указывающие на госизмену Обамы, а также его попытку устроить переворот, направят в Минюст США. После этого ведомство «примет окончательное решение, подвергать ли Обаму уголовному преследованию».
Кроме того, Пушков назвал Обаму «самовлюблённым нарциссом».
«Судя по словам Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюблённый нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решёткой», — написал он в Telegram.
Ранее Габбард заявила, что Обама может быть привлечён к уголовной ответственности за попытку переворота и госизмену за опровергнутую теорию о «российском следе».