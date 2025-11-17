Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Обама рискует оказаться в тюрьме

Директор Нацразведки США Габбард пригрозила экс-президенту Обаме сроком за госизмену.

Источник: Аргументы и факты

44-й президент Соединённых Штатов Барак Обама может оказаться за решёткой, заявил Алексей Пушков.

Сенатор напомнил, что руководитель нацразведки США Тулси Габбард пригрозила Обаме сроком за госизмену.

Она рассказала, что все сведения, указывающие на госизмену Обамы, а также его попытку устроить переворот, направят в Минюст США. После этого ведомство «примет окончательное решение, подвергать ли Обаму уголовному преследованию».

Кроме того, Пушков назвал Обаму «самовлюблённым нарциссом».

«Судя по словам Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюблённый нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решёткой», — написал он в Telegram.

Ранее Габбард заявила, что Обама может быть привлечён к уголовной ответственности за попытку переворота и госизмену за опровергнутую теорию о «российском следе».

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше