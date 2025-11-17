В Приморье дорожные службы справились с последствиями непогоды

Несмотря на сложные погодные условия, все краевые дороги в Приморье остаются открытыми для проезда. На утро понедельника, 17 ноября, движение по всем трассам осуществляется без ограничений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
В течение ночи более 180 единиц спецтехники работали на расчистке дорог от снега и наледи. Дорожные службы использовали 764 тонны песко-соляной смеси для обработки покрытия. Особое внимание уделялось опасным участкам, включая перевал Серебряный на трассе Шкотово — Партизанск, где работали комбинированные дорожные машины и экскаватор.
Однако непогода повлияла на авиасообщение внутри края. Были отменены рейсы по маршрутам Владивосток — Преображение и Владивосток — Дальнегорск. Дорожные службы продолжают патрулирование трасс и обработку дорог противогололедными материалами.