Ценовой рекорд: «однушки» во Владивостоке приблизились к отметке в 50 тысяч рублей

«30 000−35 000 рублей — это гостинка. Сейчас гостинка на Некрасовской в среднем стоит 35 000 рублей — она никогда так не стоила. А что такое гостинка — это обшарпанные стены, непонятный контингент, который там живет, дом без ремонта, пол проваливается. Либо за 35 000 рублей плюс все коммунальные платежи — это будет однокомнатная квартира, но “бабушкин вариант”, скажем так», — поясняет специалист VL.ru.