Ценовой рекорд: «однушки» во Владивостоке приблизились к отметке в 50 тысяч рублей

Старший менеджер одного из агентств города Александра отметила, что найти достойное жилье дешевле 35 тысяч рублей теперь практически невозможно.
«30 000−35 000 рублей — это гостинка. Сейчас гостинка на Некрасовской в среднем стоит 35 000 рублей — она никогда так не стоила. А что такое гостинка — это обшарпанные стены, непонятный контингент, который там живет, дом без ремонта, пол проваливается. Либо за 35 000 рублей плюс все коммунальные платежи — это будет однокомнатная квартира, но “бабушкин вариант”, скажем так», — поясняет специалист VL.ru.
Комфортное жилье стало серьезной статьей расходов. Однокомнатная квартира или студия с хорошим ремонтом в новостройке обойдется уже в 40−45 тысяч рублей, а двухкомнатная за 45 тысяч будет с устаревшим ремонтом. Привлекательные варианты начинаются с 55−60 тысяч, а цены в 70−80 тысяч рублей стали нормой для качественных «двушек» и студий в центре города.
Арендаторам приходится мириться с рядом трудностей. Высокие затраты вынуждают людей создавать подобие коммуналок: по данным еще одного агентства, число таких клиентов выросло на 10%. Дополнительным финансовым ударом становится комиссия агентств, часто равная месячному платежу, и залоговый взнос. Владельцы домашних животных сталкиваются с дискриминацией — лишь 7% собственников готовы сдать им жилье, обычно с наценкой 10−20%. Сложности также возникают у иностранцев и семей с детьми.
Ситуацию усугубляет сезонный фактор. Как отмечают в агентстве, с мая по сентябрь значительная часть жилья уходит в посуточную аренду, что создает острый дефицит. Даже в ноябре более 30% квартир сдается таким образом из-за выгоды. По словам местной жительницы Дарьи, при попытке снять жилье ей отказывали из-за молодого возраста и наличия кота, а один собственник прямо предложил платить повышенную ставку в летний сезон.
Эксперты связывают динамику цен с общим ростом стоимости недвижимости, который подпитывается льготной ипотекой. Кандидат экономических наук Андрей Корень поясняет, что усиление туристической привлекательности Владивостока и его роли как транзитного хаба дополнительно разогревает арендный рынок с апреля по ноябрь. Он прогнозирует дальнейший рост цен на аренду, поскольку снижение ключевой ставки может перенаправить денежные потоки из банковских вкладов в недвижимость.
Напомним, Владивосток попал в рейтинг с самым дорогим элитным жильем.