Певец Розенбаум захотел «развернуться с левой» при вопросе о «гнёздышке»: что случилось на интервью

Александр Розенбаум захотел ударить журналиста за вопрос о жилье.

Источник: Комсомольская правда

Певец Александр Розенбаум дал интервью NEWS.ru. В процессе артист захотел ударить журналиста за вопрос о квартире. Корреспондент назвал жилье «гнездышком».

Александр Розенбаум вышел из себя, услышав, как был задан вопрос. По словам певца, «квартиры-гнездышки» — это не у него.

«У меня она — квартира, понимаете? Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое “гнездышко”, мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да? Но я этого делать сейчас не буду», — заявил артист.

Тем временем актриса Екатерина Волкова призналась, что столкнулась с квартирным вопросом. Она пожалела о своем выборе. Актриса поделилась, что рабочие стали проверять качество проводки, и оказалось, что один из основных проводов, идущих от плиты, был настолько закручен, что короткое замыкание могло привести к пожару.