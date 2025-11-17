Певец Розенбаум захотел «развернуться с левой» при вопросе о «гнёздышке»: что случилось на интервью

Певец Александр Розенбаум дал интервью NEWS.ru. В процессе артист захотел ударить журналиста за вопрос о квартире. Корреспондент назвал жилье «гнездышком».
Александр Розенбаум вышел из себя, услышав, как был задан вопрос. По словам певца, «квартиры-гнездышки» — это не у него.
«У меня она — квартира, понимаете? Когда мне представители прессы говорят такие слова про мое “гнездышко”, мне хочется развернуться с левой, и чтобы попало вам в правую скулу, да? Но я этого делать сейчас не буду», — заявил артист.
