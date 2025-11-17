В Шымкенте отработаны действия при выходе из строя систем жизнеобеспечения

Кроме того, на дороге А-2 в Туранском районе условно произошёл ещё один взрыв газопровода, а в Каратауском районе — выход из строя трансформатора, что вызвало временное отключение микрорайонов от газа и электроэнергии. Все оперативные службы быстро организовали эвакуацию жителей и аварийно-восстановительные работы.