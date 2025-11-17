Новые ПДД в России появятся к 2029 году

Действующие ПДД, утвержденные правительством в октябре 1993 года и вступившие в силу в июле 1994 года, за свою историю претерпели значительные изменения. По данным ТАСС, в документ вносилось около 70 поправок, а общее число точечных изменений достигает порядка 600. Разработка новых ПДД станет комплексным пересмотром правил дорожного движения с учетом современных реалий и новых технологий в транспортной сфере.