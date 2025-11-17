Новые ПДД в России появятся к 2029 году

Эксперт подчеркнул, что необходимость обновления ПДД связана с тем, что действующие правила были приняты еще в 1993 году, до вступления в силу действующей Конституции РФ.
«Среди важнейших перспектив совершенствования безопасности дорожного движения, на наш взгляд, будет разработка новых Правил дорожного движения. Действующие ПДД были приняты правительством РФ в 1993 году, до принятия действующей Конституции РФ. Старые Правила будут действовать до 1 марта 2029 года, после чего им на смену придут новые», — заявил Зокиров.
Напомним, 14 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года, что, по мнению экспертов, является важным шагом к модернизации законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Действующие ПДД, утвержденные правительством в октябре 1993 года и вступившие в силу в июле 1994 года, за свою историю претерпели значительные изменения. По данным ТАСС, в документ вносилось около 70 поправок, а общее число точечных изменений достигает порядка 600. Разработка новых ПДД станет комплексным пересмотром правил дорожного движения с учетом современных реалий и новых технологий в транспортной сфере.