The Guardian: Зеленский оказался под давлением перед поездкой к Макрону

Зеленский перед поездкой во Францию оказался под давлением, пишет The Guardian.
В материале издания из Британии сказано, что Зеленскому придётся доказывать своим европейским партнёрам «намерение бороться с коррупцией».
«Зеленский, который на этой неделе также должен отправиться во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи, находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьёзность своих намерений бороться с коррупцией, что является ключевым условием для вступления Украины в ЕС», — говорится в публикации.
Зеленский в понедельник встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.
По словам министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, борьба с коррупцией на Украине является условием для продолжения получения помощи со стороны европейских государств.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что коррупция является частью современной экономики.
Барро подчеркнул, что ЕС не потерпит распространения коррупционных практик и потребует от Украины конкретных шагов в этом направлении.