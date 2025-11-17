Пенсионерам напомнили о выплатах, которые нужно оформлять по заявлению

Несмотря на то, что основная часть федеральных выплат пенсионерам в настоящее время назначается в автоматическом режиме, ряд важных социальных доплат и компенсаций по-прежнему требует подачи отдельного заявления.
Как сообщил агентству «Прайм» экономист Валерий Тумин, к таким выплатам относятся доплаты за иждивенцев, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, единовременное получение накопительной части пенсии, а также ряд региональных льгот.
По словам эксперта, доплата за иждивенцев, которая может достигать 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи, оформляется исключительно через Социальный фонд России (СФР) с обязательным подтверждением факта содержания. Аналогичный заявительный порядок установлен для получения субсидий на ЖКУ, которые предоставляются в случае, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный в регионе порог. Обычно этот порог составляет 22% от совокупного дохода семьи, но в некоторых субъектах, например в Москве, он может быть значительно ниже — от 3 до 10%.
Отдельное заявление необходимо и для единовременного получения накопительной части пенсии. Такая возможность предусмотрена для пенсионеров, у которых размер ежемесячной выплаты из средств пенсионных накоплений не превышает 1/10 от прожиточного минимума пенсионера. На сегодняшний день этот порог составляет 1525 рублей.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.