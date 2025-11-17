Пенсионерам напомнили о выплатах, которые нужно оформлять по заявлению

По словам эксперта, доплата за иждивенцев, которая может достигать 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи, оформляется исключительно через Социальный фонд России (СФР) с обязательным подтверждением факта содержания. Аналогичный заявительный порядок установлен для получения субсидий на ЖКУ, которые предоставляются в случае, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный в регионе порог. Обычно этот порог составляет 22% от совокупного дохода семьи, но в некоторых субъектах, например в Москве, он может быть значительно ниже — от 3 до 10%.