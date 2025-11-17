Россиян выгнали из купленных 15 лет назад элитных квартир в Египте: вот что произошло

Несколько российских семей лишились элитных квартир в египетском Шарм-эль-Шейхе из-за долгов застройщика. Причём жильё было приобретено ещё в 2008 году.
Речь идёт о престижном жилищном комплексе Royal Oasis. Земельный участок, на котором построен комплекс, был взят в аренду на 100 лет матерью владельца ЖК. После того, как бизнесмен внезапно скончался, оказалось, что он оставил крупные долги, и женщина передала банку жилищный комплекс, чтобы рассчитаться с долгами сына.
После судебного разбирательства банк выгнал на улицу владельцев жилья, поменяв в квартирах замки.
Ещё несколько лет назад россияне активно приобретали недвижимость за границей, причём основной спрос российских покупателей жилья за рубежом приходится на объекты, расположенные в Греции, Португалии, на Кипре, в Испании и Великобритании. При этом средняя сумма денег, потраченных на покупку недвижимости за границей, выросла аж вдвое — с 300 тысяч евро в 2019 году до до 620 тысяч евро в 2020-м.
Сейчас ситуация изменилась: богатые граждане России все активнее вкладывают деньги в элитную недвижимость Москвы вместо приобретения зарубежных активов, причём некоторые покупатели выбирают столичную недвижимость как защиту от инфляции.
Также, по данным риэлтеров, Крым и Чеченская Республика становятся всё более востребованными регионами для инвестиций. Наблюдается большой интерес покупателей к Адыгее, но здесь люди в основном приобретают земельные участки.
Ранее данные соцопроса показали, что каждый второй совершеннолетний россиянин (49%) планирует покупку недвижимости на горизонте до 10 лет. При этом четверть из них уже откладывает деньги на приобретение жилья, еще 61% только планируют начать копить.
Тем временем у телефонных мошенников появились новые жертвы. Причем с аферистами они даже не общались. Просто человек решил купить квартиру. А продавец потом заявил, что полученные за жилье деньги перевел аферистам. В таких случаях суды все чаще встают на защиту продавца — особенно если это пожилой человек. А несчастные покупатели остаются и без квартиры, и без шанса вернуть заплаченные за нее миллионы, зачастую взятые в кредит.