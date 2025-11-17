Россиян выгнали из купленных 15 лет назад элитных квартир в Египте: вот что произошло

Тем временем у телефонных мошенников появились новые жертвы. Причем с аферистами они даже не общались. Просто человек решил купить квартиру. А продавец потом заявил, что полученные за жилье деньги перевел аферистам. В таких случаях суды все чаще встают на защиту продавца — особенно если это пожилой человек. А несчастные покупатели остаются и без квартиры, и без шанса вернуть заплаченные за нее миллионы, зачастую взятые в кредит.