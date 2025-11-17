В Приморье на 20% снизился уровень бытовой преступности

Итоги работы подводятся в день 102-й годовщины со дня создания службы участковых уполномоченных в России. Эта служба была основана 17 ноября 1923 года и с тех пор играет важную роль в поддержании правопорядка, особенно в сельской местности, где участковый часто выполняет функции нескольких полицейских служб одновременно.