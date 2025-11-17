В Приморье на 20% снизился уровень бытовой преступности

В Приморском крае подвели итоги работы участковых уполномоченных полиции. В этом году им удалось добиться снижения количества преступлений, совершаемых по бытовым мотивам, на 19,9%. Также значительно уменьшилось число преступлений, совершенных ранее судимыми и условно осужденными лицами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Участковые выявили более двух тысяч преступлений и пресекли 22 тысячи административных правонарушений. Они рассмотрели более 150 тысяч обращений от жителей края.
Сейчас на профилактическом учете у участковых состоят около 6,5 тысячи человек, ранее нарушавших закон. С ними ведется постоянная работа — полицейские следят за условно осужденными, условно-досрочно освобожденными и несовершеннолетними правонарушителями.
В этом году на учет были поставлены еще 275 человек, допускающих правонарушения. Всего под контролем участковых находятся более 10 тысяч лиц, входящих в группы риска.
Итоги работы подводятся в день 102-й годовщины со дня создания службы участковых уполномоченных в России. Эта служба была основана 17 ноября 1923 года и с тех пор играет важную роль в поддержании правопорядка, особенно в сельской местности, где участковый часто выполняет функции нескольких полицейских служб одновременно.