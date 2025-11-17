Ричмонд
Туск сообщил о повреждении железной дороги в Украину, не исключая диверсии

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о повреждении участка железной дороги, ведущей на Украину. Инцидент произошел на трассе Демблин — Варшава.

Уточняется, что глава правительства находится в постоянном контакте с министром внутренних дел по этому вопросу. Туск не исключает, что произошедшее может быть актом диверсии.

— Не исключено, что мы имеем дело с актом диверсии. Никто не пострадал. Ведутся работы соответствующих служб, — написал премьер Польши в соцсети X.

Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 14 ноября, объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины. Он добавил, что не планирует подписывать законопроекты, которые «вызывают разногласия среди отдельных социальных групп или не являются результатом компромисса в парламенте».

В тот же день Дональд Туск заявил, что коррупционные скандалы на Украине снижают готовность западных стран продолжать поддержку Киева. По его словам, и в Польше, и в Европе уровень проукраинского энтузиазма значительно сократился.

