Дело не в обнаженке — странная рецензия в духе Эфроса

В Приморском академическом краевом драматическом театре — первая в наступившем новом сезоне премьера, спектакль (16+) по пьесе современного английского драматурга Тима Ферта «Девочки из календаря» (16+), постановку которого художественный руководитель театра Народный артист РФ Ефим Звеняцкий доверил приглашенному молодому режиссеру-постановщику Сергею Захарину, актеру театра Романа Виктюка (Москва), главному режиссеру Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» (с марта 2025 года).
В постановочную команду также вошли: художник-постановщик Лилия Хисматуллина (Москва), художник по костюмам Андрей Климов (Москва), художник по свету Андрей Костюченков (Москва), музыкальное сопровождение подготовила Людмила Платонова (Москва).
В спектакле заняты актрисы театра имени Горького Наталья Овчинникова, Марина Волкова, Яна Мялк, Наталья Музыковская (заслуженная артистка РФ), Наталья Крюкова, Анна Чалая, Ольга Налитова, Виктория Марченко и Ксения Голубева, а также актеры Михаил Марченко, Артем Попов, Владислав Яковлев и Артем Агафонов.
Обозреватель ИА PrimaMedia Алесандр Куликов побывал на пресс-показе новой премьеры и теперь предлагает читателям плод своих размышлений по поводу увиденного. Причем делает это в максимально свободной форме. Почему? Читайте ниже.
Эфрос.
Так совпало, что пресс-просмотр проходил в то время, когда я читал книгу замечательного нашего режиссера Анатолия Эфроса «Профессия: режиссер» (12+). И я сейчас ее читаю — по несколько страниц в день. В книге много рассуждений по поводу режиссерской профессии (Эфрос ставил не только в театре, на его режиссерском счету несколько фильмов и телеспектаклей). Композиционную основу составляют размышления Эфроса по поводу постановок в Театре на Малой Бронной спектаклей «Отелло» (12+, Шекспир) и «Месяц в деревне» (12+, И. С. Тургенев). Время от времени режиссер отдаляется от основных тем, берет какие-то другие, связанные с основными напрямую, а то и весьма опосредованно. Читая книгу, то и дело ловишь себя на том, что сморишь на всё, что вокруг тебя, глазами Эфроса. Ну и вот, оказываешь в театре на премьере и точно так же, глазами Эфроса, смотришь на нее. Интересно же.
А если еще и порассуждать в духе Эфроса, не претендуя, конечно, не претендуя… Но тем не менее.
Основная тема — спектакль по пьесе «Девочки из календаря». Всё остальное — ассоциации, возникшие по ходу спектакля и по мере написания этой странной рецензии…
Повторение сказанного +
Но прежде надо объяснить читателям, что за спектакль поставлен в Приморской Горькове. Велосипед изобретать не будем, а просто предложим читателям прокатиться на старом, другими словами, отошлем его к фоторепортажу о спектакле в качестве небольшого превью к рецензии.
Фотографии расположены в хронологическом порядке — от первой сцены до выхода участников спектакля на поклоны. Это позволяет увидеть, что происходило на сцене на протяжении всей постановки.
А вот что было написано в превью:
В 2003 году на мировые экраны вышла британо-американская кинокомедия «Девочки из календаря» (16+), основанная на реальной истории группы женщин из Йоркшира, снявшихся в обнаженными для календаря в апреле 1999 года под эгидой «Института женщин», чтобы собрать деньги для исследования лейкемии, болезни, от которой умер муж одной из них. Первоначально женщины из Йоркшира хотели всего лишь собрать денег для нового гостевого дивана в местной больнице, а в итоге спустя 20 лет проект Calendar Girls (16+) «Института женщин» из Райлстона (Rylstone) в Северном Йоркшире, включая доходы от продажи календаря 1999 года, открыток, рекламных компаний и сувениров, собрал более 5 млн фунтов стерлингов для исследования лейкемии.
В 2008 году фильм был адаптирован в мюзикл, и много раз ставился как театральная постановка на сценах всего мира. Одна из таких постановок (16+) в 2010 году было осуществлена известным актером и режиссером Александром Устюговым в Москве в авторском частном театре «Ателье», основанном Эльшадом Мамедовым.
Как рассказал художник по костюмам Андрей Климов, принимавший участие и в том проекте в качестве художника по костюмам, он познакомился с реальными «девочками из календаря», которые приезжали на премьеру в Москву.
«На тот момент им было около 60 лет, кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. Но выглядели они не на 60, потому что англичанки выглядят не так, как русские женщины. От Москвы они получили огромное впечатление. Они были поражены тем, насколько много у нас ухоженных женщин, с маникюром, макияжем… Но больше всего их потрясло количество норковых шубок в московском метро». (То ли богатые, статусные женщины в Москве любят ездить на метро, то ли метро в Москве — престижные вид транспорта — Ред.). Там у них произошло какое-то невозможное братание с нашими актрисами, которые говорили с ними по-английски. Словом, момент восторга был".
«И, на самом деле, история этой пьесы вынашивалась долго. Долго шли разговоры про эту пьесу. Искали ключ, подход. Я очень рад, что Сережа (Сергей Захарин — Ред.) за это взялся, потому что, когда я приехал, то был потрясен, какая у них стоит теплая атмосфера, потому что это всё равно стресс для всех», — сказал Андрей Климов, имея в виду то, что по ходу спектакля шести актрисам пришлось обнажаться, пусть даже частично.
Сами актрисы призналась, что решиться на это было достаточно сложно, словно в омут с головой нырнуть. Впрочем, дело в пьесе вовсе не в обнаженке. А в том, что каждый из нас перед лицом собственной совести чувствует себя человеком без одежды, а то и без кожи и мяса. Это не феминистская история. И даже не женская история. Это человеческая история.
«Эта пьеса появилась в портфеле театра 10 лет назад. Но было время, когда, на мой взгляд, не нужно было обращаться к этой очень сложной пьесе. Это в первую очередь связано с онкологией. Это опухоль, которая не только бывает в человеке, но пребывает в обществе. Мне стало понятно, что сегодня это не только история трагедии человека. Сегодня это необходимость соединить людей, которые думают про день сегодняшний, которые знают, что происходит на улице, которые понимают, насколько важно быть ответственным за то, что они играют на сцене. Кто-то играет лучше, кто-то хуже, но все играют, на мой взгляд, великолепно! Я по-другому увидел артистов, по-новому воспринимаю их. И по-другому радуюсь, что спустя столько лет театр пребывает в состоянии актерского благополучия. Это очень важно», — высказался по поводу постановки Ефим Звеняцкий.
Теперь хочется кое-что добавить. Например, слова Ефима Звеняцкого о том, что такие пьесы — большая редкость для театров. Что греха таить, большинство пьес, которые ставились и ставятся в мире, рассчитано на мужчин. Тот же «Гамлет» (12+), например (спектакль по «Гамлету», кстати говоря, обещан театром в этом сезоне). Всего две женщины — Гертруда до Офелия, остальные — мужчины. А тут! Девять женщин и только четыре мужчины.
Есть люди, которые любят женский волейбол. Не волейбол вообще, а именно женский волейбол. И не потому, что на волейболистках форма более откровенная, чем волейболистках. А потому, что у женщин мяч дольше разыгрывается — удары не так сильны, как у мужчин. И мужиков — что? Подача, прием, пас, забил, как будто мяч колотушкой в пол вогнал. У женщин не так. И мяч вытянут по несколько раз, и от блока или сетки подберут, и скидочку сделают. А сколько эмоций, переживаний, страданий даже. Играют, короче.
«Успех».
В 1985 году на экраны страны вышел фильм «Успех» (12+) режиссера Константина Худякова по сценарию Анатолия Гребнева с Леонидом Филатовым в главной роли. Вообще-то фильм должен был снимать Эфрос (он сам предложил Гребневу написать сценарий по материалам постановки «Чайки» в Ленкоме в 1966 году), однако новый директор «Ленфильма» проект остановил, потребовав существенных правок в сценарии. Когда картину вновь запустили в производство, Эфрос отказался ее ставить. Зато он снялся в ней — в одном из эпизодов, в сцене репетиции, где Тригорин забыл трость, Эфрос скромно сидит в затемненном зале.
Филатов играл молодого театрального режиссера, который после развода с женой приезжает из Москвы в областной театр, чтобы поставить спектакль по чеховской «Чайке». Поскольку, по сути своей, он Костя Треплев из «Чайки» (12+), Фетисов считает его гением. Кстати, когда Эфрос ставил «Чайку» в Ленкоме, он формулировал задачу где-то так: «Молодой драматург Треплев принес к нам в театр свою первую пьесу “Чайка”, ее мы и будем ставить».
А в фильме Треплев (Фетисова так и стали называть в театре за глаза — «наш Треплев») сам ставит «Чайку».
Процесс постановки весьма драматичен, даже трагичен. Актер Павлик Платонов (Лев Дуров), поначалу репетирующий Тригорина и не подходящий для этой роли (он и сам это понимает), после того, как был снят с нее, умирает от сердечного приступа.
Роль Аркадиной Фетисов предлагает приме театра Некрасовой (Алиса Фрейндлих), которая поначалу даже не видит в Фетисове «режиссера». Но ей он делает предложение, от которого невозможно отказаться: сыграть саму себя, потому что и по жизни она самая настоящая Аркадина. Фетисов даже встает перед ней на колени: «Дайте мне слово, что останетесь в спектакле!». В это время в уборную заглядывает костюмерша и ничему не удивляется: на театре и не такое бывает.
Исполнитель роли Треплева Олег Зуев (Александр Збруев), однокурсник Фетисова по театральному институту, этакий вариант современного Ионыча, уходит из спектакля сам, обвиняя Фетисова во всех смертных грехах: «Тебе нужны единомышленники в искусстве? Художник, художник. Ну, купи себе холст, краски… Но нет, тебе нужны живые люди, для того чтобы ты их выдавливал, как тюбики, на свои полотна… Посмотри, на кого ты похож? Художник! Ведь ни радости, ни любви человеческой. Художник… с лицом убийцы». Когда Зуев об этом говорит, он становится Треплевым. Таким, каким его хочет видеть Фетисов (страсть, эмоции, обида на мир, который его отвергает: "Ну, чем я тебе не подхожу!). Но Зуеву-Ионычу этого не надо. Ни по жизни, ни на сцене. Перепалка закачивается почти дракой.
«Как вам работалось над спектаклем с молодым режиссером?» — спросили на пресс-конференции исполнительниц главных ролей в спектакле «Девочки из календаря».
«Такое ощущение, будто каждую теплым одеяльцем укутали», — последовал ответ. В женском спектакле, скорей всего, так и надо.
«Сергей сказал о нас, о нашем профессионализме, а нам, наверное, хотелось бы сказать об отношении режиссера к артистам, той трепетности, любви и доброжелательности, на которой строились все наши репетиции. Наверное, это были даже не репетиции, а теплые дружеские встречи, которые потом перенеслись уже в спектакль», — сказала Наталья Овчинникова.
Работу начали летом, перед отпуском. Встретились, почитали, разобрали. А уже осенью начался репетиционный период. Душевная атмосфера. Коллективное перевоплощение? Не выдавливание красок из тюбиков, а освобождение из тюбиков, перемешивание на холсте, поиски гармонии, сути пьесы, ответа на вопрос, зачем это нужно нынешнему зрителю (см. «Повторение сказанного +»).
«Успех» завершается премьерой «Чайки». Фетисов спектакль не смотрит, сидит в какой-то комнатушке, слушает радиотрансляцию спектакля, нервничает. Перед первым выходом на сцену забегает Нина Заречная (Лариса Удовиченко): «Пока мы репетировали, вы были рядом, я все понимала. Теперь, когда я одна на сцене, мне страшно. Кажется, что я что-то делаю неправильно». Уходит, взволнованная. Заходит Тригорин (Анатолий Ромашин): «Я забыл свою трость». Поправляет волосы, нагнувшись к зеркалу. Актеры перевоплотились — они и жизни ведут себя как герои «Чайки»? Не к этому ли стремился Фетисов?
Так почему же, слушая по трансляции: «А как хорошо было прежде. Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, — чувства, похожие на нежные, изящные цветы…», от отрицательно мотает головой, как будто думает: «Не то. Всё плохо. На репетициях было прозрение, была страсть, была борьба. А сейчас?», смотрит куда-то вверх, в глаза к театральному богу. И тяжело роняет голову на руки. «Художник… с лицом убийцы».
Долго и трудно сидит у окна в фойе, в полутьме. Наконец решается — украдкой, как вор, заглядывает в зал. А там Дорн говорит Тригорину: «Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился…».
На пресс-конференции коллеги допытывались у Сергея Захарина, принимает ли он, мужчина, эту феминистическую историю (женщины доказывают свою правоту нестандартным способом… другим женщинам? Причем тут феминизм?).
«Если бы не принимал, я бы, конечно, не взялся за эту историю. Я думаю, что, как и актерам, режиссеру прежде всего нужно полюбить тот материал, с которым он работает, найти то, что ему близко, о чем он хочет сказать. Я думаю, что это останется нашей маленькой тайной. И у актеров, и у актрис есть свои жизненные ситуации, препятствия и боль, через которую они проходят. И, конечно же, на сцене всё это трансформируется в творчество, в искусство», — сказал Сергей Захарин.
Итак, еще раз, но короче: 1) Надо полюбить пьесу, над которой работаешь. 2) Актеры должны в буквальном смысле заболеть своей ролью. 3) И тащить в нее собственные жизненные трудности и боли (ЭО, то есть эмоциональный опыт), трансформируя это в искусство. 4) Всё это касается и режиссера.
Ослиные уши царя Мидаса.
Легенда гласит, что, когда бог Дионис вторгся в Индию, его наставник царь Силен отстал от войска и заблудился в лесу. Подданные фригийского царя Мидаса наши Силена, мертвецки пьяного, и отвели его к своему царю. Мидас принял Силена с почестями. 10 дней они пировали, после чего Мидас вернул Силена Дионису. Тот безумно обрадовался и предложил Мидасу любой дар, который тот сам захочет. Мидас, которого все кругом считали мудрецом, не нашел ничего лучшего, чем приобрести дар превращать в золото всё, к чему прикоснется его рука.
Сказано — сделано. Коснется Мидас рукой ветки дуба — ветка дуба тут же обращается в золотую ветку. Коснется камня — камень превращается в золото. И так далее.
Так порою говорят про актера, в котором отмечают особый дар быть органичным в любой роли, — к чему ни прикоснется, всё превращается в золото. Но вот беда: Мидас превращал в золото в том числе еду и питье, к которым прикасался. Ему, обладателю могущественного дара, предстояло умереть от голода.
Бывает и так, что актерская органичность, которой все так восхищаются, со временем становится самым главным штампом, главной бедой актера. Всё, к чему он прикасается, становится золотом. Сверкающим, блестящим, восхищающим. Но совершенно несъедобным.
Эфрос в книге «Профессия: режиссер» писал о том, что всегда нужно искать что-то новое. В роли, в пьесе, в смене действий в спектакле.
Мидас, поняв, какая опасность ему угрожает, попросил Диониса лишить его «золотого дара». Дионис исполнил просьбу, но не просто так. Он велел Мидасу раздеться и войти в реку Пактол. Воды реки позолотели, но река справилась: золото осело на дно, а воды потекли дальше. Мидас, оставаясь царем, стал новым человеком.
Героини спектакля «Девочки из календаря» жили по правилам «Института женщин»: вели домашнее хозяйство, поли вали цветочки, читали друг другу бесполезные лекции, готовили к праздникам, проводили благотворительные ярмарки… и тщательно прятали от посторонних глаз ноги в чулки, а «жизненные ситуации» и боль где-то в глубине души, которую застегивали на все пуговицы и крючки.
И вот она, та самая фотосессия. Обставленная как шутка, которая понравилась бы Джону, садовнику и мужу Энни Кларк, умершему от лейкемии. Раздеться ради покупки нового гостевого дивана для местной больницы! Вместо того, чтобы провести очередную благотворительную ярмарку? Да почему бы и нет? Ведь публике только этого и надо. Календари уходя в лет! О «девочках из календаря» говорит вся Англия. С них начинается каждый новый выпуск новостей. Их приглашают на телевидение. Всё, к чему они ни прикасаются, превращается в «золото». Хеппи-энд?
Но как часто бывает в жизни и редко в кино (театральном спектакле), после хеппи-энд как раз и начинается главное — разоблачение. Как в фильме Андрея Тарковского «Сталкер» (12+), где легендарный сталкер Дикобраз пошел в «комнату» с самым заветным, самым искренним, самым выстраданным желанием — вернуть младшего брата, чудесного мальчика, «синеглазого поэта», погибшего в «мясорубке». Стоял он на терраске на коленях, кричал до хрипоты: брата-де хочу вернуть единственного… А вернулся к себе в апартаменты и нашел там вместо брата еще один мешок с золотом. Власть, деньги, роскошь были всегда самым заветным, самым искренним, самым выстраданным желанием Дикобраза.
Крис (подруга Ани, жены умершего от лейкемии Джона) говорит, что затеяла календарь в память о Джоне. Но руководительница Райлстонского отделения «Института женщин» (Северный Йоркшир) Мэри разоблачает ее. На самом деле самым заветным, самым искренним, самым выстраданным желанием Крис было желание исполнить мечту юности — пробиться на телевидение, стать звездой телеэфира. И вот сейчас это произойдет. Вот здесь, в той самой «студии», куда стремятся все. Стоит лишь раздеться для рекламы стирального порошка… и получить в качестве бонуса большую коробку этого самого чертова порошка. Стоп Крис, стоп!
Настало время войти в реку Пактол — только ее воды без всякого порошка смывают с тела (и вымывают из души) предательское золото.
В спектакле очень хорошее начало. Даже, я бы сказал, единственно возможное, этюдное, как говорят шахматисты. Нам предстоит познакомиться с шестью главными героинями сразу. Но как это сделать? Не рассказывать же о каждой из них от третьего лица, по очереди, как это делает автор романа. Даже в романе это бывает скучно, а уж на сцене. Пусть представятся сами, раскрасив свой рассказ мимикой и речевыми характеристиками. Уже лучше, живее. А если пойти дальше? И вот героини спектакля пародируют друг друга, не зло пародируют, а по-доброму, точно, но не обидно. Словно примеряют на каждую ослиные уши царя Мидаса.
Благословен будь, Мидас, в каждом актере и актрисе живущий, за решимость расстаться с «золотым даром» и стать новым человеком, не отрезая при этом ослиных ушей своих («подарок» обиженного Аполлона), которые мешают водрузить на голову придуманную собою же тиару. Ведь ослиные уши тоже даны богом.
Не стесняйтесь показывать зрителям свои ослиные уши. Ведь и у них точно такие же. Только они их постоянно прячут, а артистам необязательно.
… ведь когда ревет галерка:
«Браво!» или, скажем: «Бис!»,
по груди, крутой, как горка,
пот ручьем стекает вниз,
что за славная работа —.
дурака всю жизнь валять,
будто спрыгнуть с самолета.
и по облакам бежать,
ах, как здорово бежится.
по крахмальной целине,
сверху глянешь — снизу птицы.
словно рыбы в глубине,
машут крыльями для вида,
а вокруг уже вода,
и Земля, как Атлантида,
не вернется никогда.
И вот финал спектакля. Очередное заседание Райлстонского отделения «Института женщин». И вроде бы всё вернулось на круги своя… Осуждается план традиционных лекций. Но что это? Серая мышка Рут, всего и всех боявшаяся, анонсирует лекцию о своем будущем путешествии по реке Замбези (если, конечно, Рут будет решительная до конца и ее подержат подруги).
А вот и Мэри, по-прежнему деловая и хваткая, с гордостью сообщает, что проект «Девочки из календаря» собрал гораздо больше денег, чем надо было для покупки дивана, теперь уже кожаного. Хватит и на строительство новой местной больницы.
Цель поменялась, стала более масштабной и значительной, чем в начале. Исследования, спасение многих людей от раковой опухоли, которая, как сказал Ефим Звеняцкий, может поражать не только одного человека, но и все человеческое общество. Сегодня, взойдя на холм Джона, мы видим пустыню с сухими погибшими подсолнухами. В спектакле пустыня ожила (любовь, добро и человеческое единение ее оживили), на твердой окаменевшей земле взошли и потянулись ввысь большие солнцеподобные подсолнухи (простые человеческие слезы их поливали), чьи вытянутые лепестки так напоминают ослиные уши, только не серые, а золотые.
Ну и пусть всё началось со скандального календаря. Ну вот таков он, мир, в котором мы живем. Мало людям Эйфелевых башен, Эверестов, Нагорных парков… Замочную скважину им подавай.
Но, конечно, дело в пьесе вовсе не в обнаженке. А в том, что каждый из нас перед лицом собственной совести чувствует себя человеком без одежды, а то и без кожи и мяса. Только душа нараспашку, если она, конечно, вообще есть. «Девочки из календаря» не феминистская история. И даже не женская история. Это человеческая история.