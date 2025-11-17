Дело не в обнаженке — странная рецензия в духе Эфроса

Так совпало, что пресс-просмотр проходил в то время, когда я читал книгу замечательного нашего режиссера Анатолия Эфроса «Профессия: режиссер» (12+). И я сейчас ее читаю — по несколько страниц в день. В книге много рассуждений по поводу режиссерской профессии (Эфрос ставил не только в театре, на его режиссерском счету несколько фильмов и телеспектаклей). Композиционную основу составляют размышления Эфроса по поводу постановок в Театре на Малой Бронной спектаклей «Отелло» (12+, Шекспир) и «Месяц в деревне» (12+, И. С. Тургенев). Время от времени режиссер отдаляется от основных тем, берет какие-то другие, связанные с основными напрямую, а то и весьма опосредованно. Читая книгу, то и дело ловишь себя на том, что сморишь на всё, что вокруг тебя, глазами Эфроса. Ну и вот, оказываешь в театре на премьере и точно так же, глазами Эфроса, смотришь на нее. Интересно же.