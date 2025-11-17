В Госдуме рассказали, как оформить налоговый вычет за косметологию

Копии договора, лицензии клиники и чеки предоставлять в налоговую более не требуется, однако эти документы рекомендуется хранить у себя на случай проверки. Процедуру можно осуществить двумя способами. Первый — через налоговую инспекцию по окончании года, в котором были оплачены услуги. В этом случае нужно дождаться, когда клиника передаст сведения в ФНС, найти предзаполненное заявление в личном кабинете на сайте ФНС и подтвердить его. Второй вариант позволяет получить вычет раньше, через работодателя. Для этого необходимо обратиться в налоговую за уведомлением о праве на вычет, которое затем предоставляется в бухгалтерию по месту работы. Срок для обращения за возвратом налога составляет три года с момента оплаты медицинской услуги.