«Важна индивидуальность»: дизайнер Ксения Беляева ищет новых лиц для модного показа в Тюмени. Фото

В Тюмени 22 ноября пройдет масштабный модный показ «Fashion Wave 2025», для которого организаторы ищут новых моделей без опыта. Об этом сообщает telegram-канал «Культпоход Тюмень».

К участию в показе приглашают женщин ростом от 164 до 180 см.

«22 ноября состоится грандиозное событие в мире моды: Fashion Wave 2025! В Тюмени! Для показа в Тюмени ищу новые лица без опыта, любого возраста», — пишут в посте.

Как рассказала дизайнер и арт-директор Ксения Беляева, к участию в показе приглашаются женщины ростом от 164 до 180 сантиметров и размером одежды от 40 до 48.

Участницы шоу получат профессиональные фото и видео с подиума, а также смогут поработать с командой фэшн-индустрии. Для участия необходим организационный взнос. «Мне не важен твой возраст и внешность, для меня важна индивидуальность», — отметила Ксения в своем обращении.

Модный показ «Fashion Wave» Модный показ «Fashion Wave» Модный показ «Fashion Wave» Модный показ «Fashion Wave».

