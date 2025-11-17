ЗОЖ в Приморье: край по прежнему в хвосте списка российских регионов

Приморский край занял 62 место из 85 в рейтинге российских регионов по приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ), опубликованном агентством РИА Новости по итогам 2024 года. Согласно исследованию, Приморье набрало 56,9 балла, поднявшись на три позиции вверх по сравнению с 2023 годом, когда регион занимал 65 строчку.
Данный рейтинг формируется на основе анализа множества факторов, характеризующих образ жизни россиян: уровень физической активности, доступность спортивных объектов, распространённость вредных привычек, питание, развитие профилактической медицины, а также уровень информирования населения о ЗОЖ. Методика предполагает комплексную оценку региональной политики в сфере здоровья граждан и эффективности мер по формированию здоровых привычек у населения.
Для сравнения, лидером списка стала Республика Дагестан с показателем 96,7 балла, за ней следуют Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Приморский край по-прежнему отстаёт от большинства субъектов Дальнего Востока и тем более от центральных областей страны. В частности, соседний Хабаровский край занял 51 место с результатом 61,4 балла.
Среди дальневосточных регионов Приморье находится в середине рейтинга, опережая Амурскую область (70 место, 53,3 балла) и уступая Хабаровскому краю. В прошлом году наблюдалась небольшая положительная динамика, что может быть связано с запущенными программами здорового питания в образовательных учреждениях, строительством новых спортивных комплексов и расширением профилактических акций для взрослых и молодёжи.
Эксперты отмечают: несмотря на рост интереса к здоровому образу жизни, значительная часть населения Приморского края сталкивается с низкой доступностью спортивной инфраструктуры и нехваткой проектов по пропаганде ЗОЖ на уровне муниципалитетов. Региону однозначно нужно усилить внимание к развитию массового спорта, внедрению оздоровительных инициатив на местах, а также содействию развитию благоприятной городской среды для физической активности.