ЗОЖ в Приморье: край по прежнему в хвосте списка российских регионов

Для сравнения, лидером списка стала Республика Дагестан с показателем 96,7 балла, за ней следуют Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Приморский край по-прежнему отстаёт от большинства субъектов Дальнего Востока и тем более от центральных областей страны. В частности, соседний Хабаровский край занял 51 место с результатом 61,4 балла.