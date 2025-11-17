Исследование показало, сколько россиян регулярно посещает библиотеки

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Каждый восьмой россиянин раз в неделю или хотя бы раз в месяц посещает библиотеки, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
«Регулярно посещают библиотеки (раз в неделю или месяц) 13% россиян, 10% бывают раз в несколько месяцев или раз в год, а еще 14% — раз в несколько лет», — показало исследование, в ходе которого были опрошены 5 тысяч респондентов.
Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские.
Больше всего тех, кто ходит в библиотеки, среди молодежи до 35 лет: 17% посещают их как минимум раз в месяц (в основном это студенты). Среди опрошенных с высшим образованием часто бывают в библиотеках 12%, среди респондентов со средним специальным — 6%.
Среди посещающих библиотеки наиболее востребованными услугами остаются традиционные: читальный зал (его выбрали 44% респондентов) и абонемент (32%). Однако их популярность неуклонно снижается. В то же время набирают обороты новые форматы активностей. Так, популярность творческих мастерских и мастер-классов за 8 лет выросла с 10 до 18%, концертов и мероприятий — с 11 до 16%, клубов — с 2 до 5%.
Петербуржцы и москвичи посещают библиотеки чаще и активнее жителей нестоличной России: в двух столицах библиотечное движение развито лучше и предоставляет больше возможностей досуга, чем в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге выше доля тех, кто пользуется читальными залами (48 и 45% соответственно против 32% в других регионах РФ) и посещает мероприятия (17 и 20% против 11%). При этом в Северной столице больше тех, кто состоит в читальных клубах (7% против 3% в Москве и 4% других регионах).