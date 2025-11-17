Исследование показало, сколько россиян регулярно посещает библиотеки

Петербуржцы и москвичи посещают библиотеки чаще и активнее жителей нестоличной России: в двух столицах библиотечное движение развито лучше и предоставляет больше возможностей досуга, чем в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге выше доля тех, кто пользуется читальными залами (48 и 45% соответственно против 32% в других регионах РФ) и посещает мероприятия (17 и 20% против 11%). При этом в Северной столице больше тех, кто состоит в читальных клубах (7% против 3% в Москве и 4% других регионах).