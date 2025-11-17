Названы самые популярные схемы мошенников в 2025 году

Одним из наиболее тревожных трендов стало активное использование искусственного интеллекта для создания так называемых дипфейк-звонков. Преступники генерируют реалистичные аудио- и видеосообщения, маскируясь под сотрудников банков, правоохранительных органов или даже родственников. Это значительно усиливает психологическое давление на жертву, лишая её возможности трезво оценить ситуацию. В ответ на эту угрозу уже разрабатываются законодательные нормы, устанавливающие ответственность за применение ИИ в преступных целях, а также механизмы оперативной блокировки подозрительных номеров.