Названы самые популярные схемы мошенников в 2025 году

Как рассказали РИА Новости в Госдуме, в 2025 году классические схемы телефонного мошенничества и обмана через иностранные мессенджеры сохранили лидирующие позиции. При этом злоумышленники непрерывно совершенствуют свои методы, адаптируя их к новым технологиям и превращая социальную инженерию в полноценную индустрию.
Одним из наиболее тревожных трендов стало активное использование искусственного интеллекта для создания так называемых дипфейк-звонков. Преступники генерируют реалистичные аудио- и видеосообщения, маскируясь под сотрудников банков, правоохранительных органов или даже родственников. Это значительно усиливает психологическое давление на жертву, лишая её возможности трезво оценить ситуацию. В ответ на эту угрозу уже разрабатываются законодательные нормы, устанавливающие ответственность за применение ИИ в преступных целях, а также механизмы оперативной блокировки подозрительных номеров.
Параллельно наблюдается рост числа мошеннических схем, связанных с фальшивыми инвестиционными платформами, криптообменниками и маркетплейсами. Используя желание людей выгодно вложить средства или совершить покупку по низкой цене, злоумышленники заманивают их на фишинговые сайты, которые визуально почти неотличимы от настоящих. Особую озабоченность вызывает распространение таких ресурсов через таргетированную рекламу в социальных сетях, что делает эту проблему крайне актуальной для молодёжи.
Кроме того, сохраняет популярность схема с «переводом самому себе» через Систему быстрых платежей, когда жертву убеждают объединить все средства на одном счёте под предлогом безопасности, после чего деньги оперативно выводятся через сеть дропперов.
