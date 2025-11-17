В Иркутске увековечили память архитектора, спасшей Спасскую церковь

16 ноября, в Спасском храме, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан отслужил воскресную литургию и помянул жертв ДТП в рамках Всемирного дня памяти. Также во время службы он напомнил о вкладе Галины Оранской в сохранение и реставрацию храмов столицы региона. Митрополит отметил, как важно чтить память архитектора, и провел заупокойную литию по Галине.