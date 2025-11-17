Резкое похолодание и редкий снег: какая погода будет в ЯНАО на неделе

Погода в Салехарде будет преимущественно сухая, снег будет только в среду и четверг. Температура воздуха ночью в среднем составит от −22 до −8 градусов, в воскресенье температура воздуха опустится до −22. Днем будет от −18 до −7. Самый теплый день будет в понедельник, а самый морозный — в воскресенье, 23 ноября.