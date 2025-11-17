Резкое похолодание и редкий снег: какая погода будет в ЯНАО на неделе

Вероятность осадков составит от 5 до 87 процентов.
На Ямале последняя неделя лета с 17 по 23 ноября будет сопровождаться преимущественно дождливыми днями. Местами будут грозы, в ночные и утренние часы ожидается туман. По прогнозам синоптиков, в начале недели ночью температура воздуха опустится до +3 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.
«В понедельник 17 ноября на территории округа облачно. Осадков не ожидается. Ночью в среднем −2, −19 градусов, местами −23. Днем −18, +1», — говорится на сайте ведомства. Во вторник также местами снег, но днем будет теплее — столбики термометров покажут −5 градусов. В среду резко потеплеет, ночью −15, −6, днем температура воздуха составит от −7 до +1 градусов.
Какая погода будет в Салехарде: 17−23 ноября.
Погода в Салехарде будет преимущественно сухая, снег будет только в среду и четверг. Температура воздуха ночью в среднем составит от −22 до −8 градусов, в воскресенье температура воздуха опустится до −22. Днем будет от −18 до −7. Самый теплый день будет в понедельник, а самый морозный — в воскресенье, 23 ноября.
Понедельник, 17 ноября. Ночь −8, день −7. Облачно с прояснениями, без осадков, ветер 4−7 м/с. Вторник, 18 ноября. Ночь −9, день −7. Облачно, ветер 5−10 м/с. Среда, 19 ноября. Ночь −15, день −7. Облачно, снег, ветер 2−3 м/с. Четверг, 20 ноября. Ночь −10, день −7. Облачно, снег, ветер 3−5 м/с. Пятница, 21 ноября. Ночь −12, день −10. Облачно, ветер 4−6 м/с. Суббота, 22 ноября. Ночь −18, день −16. Облачно, ветер 2−3 м/с. Воскресенье, 23 ноября. Ночь −22, день −18. Облачно, ветер 2−3 м/с.
Погода на неделю в Новом Уренгое.
В Новом Уренгое будет похожая ситуация с температурой, но осадки не ожидаются только в понедельник и воскресенье. Температура воздуха ночью в среднем составит от −23 до −7 градусов. Днем будет от −18 до −2. Самым теплым днем станет четверг, а самым холодным будет воскресенье.
Понедельник, 17 ноября. Ночь −10, день −6. Облачно, ветер 8−9 м/с. Вторник, 18 ноября. Ночь −9, день −5. Облачно, снег, ветер 6−8 м/с. Среда, 19 ноября. Ночь −10, день −4. Облачно, снег, ветер 4−6 м/с. Четверг, 20 ноября. Ночь −7, день −2. Облачно, снег, ветер 5−6 м/с. Пятница, 21 ноября. Ночь −16, день −13. Облачно, снег 6−8 м/с. Суббота, 22 ноября. Ночь −19, день −16. Облачно, снег ветер 1−5 м/с. Воскресенье, 23 ноября. Ночь −23, день −18. Облачно, ветер 2−3 м/с.
Какая погода будет в Ноябрьске с 17 по 23 ноября.
Погода в Ноябрьске будет переменчивая — начало недели будет прохладным, а в среду столбики термометров поднимутся выше нуля. При этом к концу недели ударят морозы. Температура воздуха ночью в среднем составит от −18 до −2 градусов. Днем будет от −14 до +1. Самым теплым днем станет среда, а вот в конце недели температура воздуха не поднимется выше −14 градусов.
Понедельник, 17 ноября. Ночь −9, день −8. Переменная облачность, ветер 6 м/с. Вторник, 18 ноября. Ночь −7, день −5. Облачно, снег, ветер 6 м/с. Среда, 19 ноября. Ночь −6, день +1. Облачно, снег, ветер 4−7 м/с. Четверг, 20 ноября. Ночь −2, день −1. Облачно, снег, ветер 7−8 м/с. Пятница, 21 ноября. Ночь −10, день −10. Облачно, небольшой снег ветер 7 м/с. Суббота, 22 ноября. Ночь −14, день −11. Облачно с прояснениями, кратковременный снег, ветер 3−5 м/с. Воскресенье, 23 ноября. Ночь −18, день −14. Облачно, небольшой снег, ветер 6 м/с.