Bloomberg: новые санкции против РФ привели к росту цен на топливо в США

Значительные сбои в экспорте нефтепродуктов станут «шоком» для рынка топлива.

Источник: Аргументы и факты

Новые ограничительные меры ЕС и Соединённых Штатов, направленные против нефтеперерабатывающего сектора Российской Федерации, стали причиной увеличения цен на топливо в США, сообщает Bloomberg.

«Результатом является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, что вряд ли понравится администрации США, которая считает “доступную энергию” жизненно важной», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что все значительные сбои в экспорте нефтепродуктов будут являться «шоком» для рынка топлива в мире.

Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что у американской стороны заканчиваются цели для введения новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации.

