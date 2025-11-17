Эксперт рассказала, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря

С начала 2025 года в России действует обновленная система налогообложения доходов физических лиц, которая предусматривает прогрессивную шкалу. Как разъяснила агентству «Прайм» юрист Анастасия Белоглазова, вместо прежней двухступенчатой системы теперь установлено пять уровней ставок, величина которых варьируется от 13% до 22% в зависимости от совокупного годового дохода налогоплательщика.