Эксперт рассказала, кто заплатит повышенный подоходный налог до 1 декабря

С начала 2025 года в России действует обновленная система налогообложения доходов физических лиц, которая предусматривает прогрессивную шкалу. Как разъяснила агентству «Прайм» юрист Анастасия Белоглазова, вместо прежней двухступенчатой системы теперь установлено пять уровней ставок, величина которых варьируется от 13% до 22% в зависимости от совокупного годового дохода налогоплательщика.
Согласно новым правилам, базовая ставка в 13% применяется только к тем гражданам, чей годовой доход не превышает 2,4 миллиона рублей, что эквивалентно 200 тысячам рублей ежемесячно. При превышении этого лимита работодатель, выступающий в роли налогового агента, обязан производить расчет налога по более высокой ставке, которая увеличивается по мере роста дохода.
Эксперт отметила, что ряд выплат освобожден от действия новой прогрессивной шкалы. В их числе денежное довольствие и иные выплаты, связанные с работой в зоне боевых действий, а также северные надбавки. Кроме того, для доходов в виде дивидендов сохранена прежняя двухступенчатая система налогообложения.
Важным моментом является обязанность гражданина самостоятельно доплатить налог в случае, если его совокупный доход по итогам года превысил сумму, указанную в уведомлении от Федеральной налоговой службы.
