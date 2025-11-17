В Новосибирске за 30 тысяч рублей продают пропуск на похороны Сталина

В Новосибирске выставили на продажу необычный лот — пропуск на похороны бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина. За него продавец просит 30 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.
— Один пропуск. Историческая личность. Именной. Полный архив документов этого человека, — указывает продавец.
Также автор объявления уточняет, что пропуск находится в идеальном состоянии. Кстати, похороны Иосифа Сталина проходили 9 марта 1953 года на Красной площади в Москве.