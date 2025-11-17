Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске за 30 тысяч рублей продают пропуск на похороны Сталина

Продавец указывает, что пропуск находится в идеальном состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске выставили на продажу необычный лот — пропуск на похороны бывшего главы правительства СССР Иосифа Сталина. За него продавец просит 30 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на одном из сайтов с объявлениями.

— Один пропуск. Историческая личность. Именной. Полный архив документов этого человека, — указывает продавец.

Также автор объявления уточняет, что пропуск находится в идеальном состоянии. Кстати, похороны Иосифа Сталина проходили 9 марта 1953 года на Красной площади в Москве.