Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист рассказал о доступных способах борьбы с перееданием

Хирург Умнов: садоводство и вязание могут отвлечь от переедания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Садоводство и вязание являются отличными занятиями для отвлечения внимания и борьбы с перееданием. Об этом заявил NEWS.ru хирург Александр Умнов. Ведь для поддержания здорового веса нужно переключать мысли с еды на другие виды деятельности.

— Также подойдут занятие с комнатными растениями, пусть даже это не спорт как таковой, но все равно деятельность, направленная на достижение результата. Это очень важно, — сказал специалист.

По мнению врача, вместо того чтобы ставить целью похудение, лучше сосредоточиться на других задачах дома или на даче. Это отвлечет от мыслей о еде, и человек будет меньше есть, занимаясь новыми делами.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 16 фактов фальсификации молочной продукции выявили в Приангарье.