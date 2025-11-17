Специалист рассказал о доступных способах борьбы с перееданием

Садоводство и вязание являются отличными занятиями для отвлечения внимания и борьбы с перееданием. Об этом заявил NEWS.ru хирург Александр Умнов. Ведь для поддержания здорового веса нужно переключать мысли с еды на другие виды деятельности.
— Также подойдут занятие с комнатными растениями, пусть даже это не спорт как таковой, но все равно деятельность, направленная на достижение результата. Это очень важно, — сказал специалист.
По мнению врача, вместо того чтобы ставить целью похудение, лучше сосредоточиться на других задачах дома или на даче. Это отвлечет от мыслей о еде, и человек будет меньше есть, занимаясь новыми делами.
