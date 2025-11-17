Ричмонд
Депутаты Госдумы предложили считать отпуск по рабочим дням, исключая выходные

По мнению авторов инициативы, такой подход приводит к тому, что реальное время для отдыха и решения личных дел сокращается.

Слуцкий пояснил, что предлагается считать отпуск именно в рабочих днях, чтобы работники могли полноценно использовать все гарантированные им дни для восстановления сил. Инициатива, как отмечают депутаты, направлена на более рациональное использование работниками своего отпуска и соответствует принципам социального государства, передает РИА Новости.

Работающим пенсионерам и сотрудникам предпенсионного возраста предлагается предоставлять дополнительный оплачиваемый пятидневный отпуск, чтобы не допустить выгорания и дать возможность восстановить силы. С таким предложением выступила группа депутатов партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. «Вечерняя Москва» узнавала у эксперта, могут ли одобрить инициативу.

