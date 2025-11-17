Депутаты Госдумы предложили считать отпуск по рабочим дням, исключая выходные

Слуцкий пояснил, что предлагается считать отпуск именно в рабочих днях, чтобы работники могли полноценно использовать все гарантированные им дни для восстановления сил. Инициатива, как отмечают депутаты, направлена на более рациональное использование работниками своего отпуска и соответствует принципам социального государства, передает РИА Новости.