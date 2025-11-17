Депутаты Госдумы предложили считать отпуск по рабочим дням, исключая выходные

Депутаты от фракции ЛДПР, включая лидера партии Леонида Слуцкого, внесли на рассмотрение правительства законопроект, который предполагает исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. В настоящее время Трудовой кодекс РФ предусматривает 28 календарных дней отпуска, включающих и рабочие, и выходные дни.
По мнению авторов инициативы, такой подход приводит к тому, что реальное время для отдыха и решения личных дел сокращается.
Слуцкий пояснил, что предлагается считать отпуск именно в рабочих днях, чтобы работники могли полноценно использовать все гарантированные им дни для восстановления сил. Инициатива, как отмечают депутаты, направлена на более рациональное использование работниками своего отпуска и соответствует принципам социального государства, передает РИА Новости.
Работающим пенсионерам и сотрудникам предпенсионного возраста предлагается предоставлять дополнительный оплачиваемый пятидневный отпуск, чтобы не допустить выгорания и дать возможность восстановить силы. С таким предложением выступила группа депутатов партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. «Вечерняя Москва» узнавала у эксперта, могут ли одобрить инициативу.