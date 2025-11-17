Назван осенний фрукт, который незаменим для продления молодости

Осенью, когда не хватает солнца и энергии, а на нас наваливаются вирусы и усталость, важно поддерживать организм изнутри. Врач-диетолог Людмила Денисенко назвала в беседе с KP.RU сезонный фрукт, который действует как природный эликсир молодости.
— Бета-каротина в веселой хурме даже больше, чем в тыкве. Так что для продления молодости она незаменима. Также в ней много магния и масса калия. Нервным сердечникам просто необходима! Пара плодов в день заменят порцию валокордина, — отметила врач.
Хурма улучшает состояние кожи, укрепляет сосуды и защищает организм от последствий стрессов. По словам эксперта, она также снижают хрупкость сосудов и помогают восстановиться после вирусных заболеваний.
— Богатая витаминами С и Р хурма хорошо влияет на сосуды, снижая их хрупкость и проницаемость. После перенесенного ковида и других вирусных заболеваний помогает восстановиться, — поделилась специалист.
Пара сладких плодов в день поможет дольше оставаться молодыми, активными и в хорошем настроении даже в хмурую осень.