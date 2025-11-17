Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погоню устроила полиция за подростком на Mitsubishi Pajero в Талдыкоргане (видео)

В Талдыкоргане накануне, 16 ноября, ночью полицейские задержали несовершеннолетнего, который без прав сел за руль, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

В 3 часа ночи на улицах областного центра патрульные полицейские попытались остановить автомобиль Mitsubishi Pajero, который ехал с превышением скорости и совершал опасные маневры. После требования об остановке водитель увеличил скорость и попытался скрыться.

Экипаж патрульных начал погоню и передал указания другим экипажам. Погоня длилась несколько минут и завершилась тем, что Mitsubishi врезался во двор многоэтажного дома.

За рулем авто находился подросток 2009 года рождения, вместе с ним были еще три подростка. Все они были доставлены в отдел, куда вскоре прибыли их законные представители. Автомобиль отправили на штрафстоянку.

Полиция направила в суд материалы по фактам несоблюдения законодательных требований сотрудниками полиции и вождения без прав. Родителям всех подростков грозит штраф за невыполнение родительских обязанностей.