Погоню устроила полиция за подростком на Mitsubishi Pajero в Талдыкоргане (видео)

В 3 часа ночи на улицах областного центра патрульные полицейские попытались остановить автомобиль Mitsubishi Pajero, который ехал с превышением скорости и совершал опасные маневры. После требования об остановке водитель увеличил скорость и попытался скрыться.
Экипаж патрульных начал погоню и передал указания другим экипажам. Погоня длилась несколько минут и завершилась тем, что Mitsubishi врезался во двор многоэтажного дома.
За рулем авто находился подросток 2009 года рождения, вместе с ним были еще три подростка. Все они были доставлены в отдел, куда вскоре прибыли их законные представители. Автомобиль отправили на штрафстоянку.
Полиция направила в суд материалы по фактам несоблюдения законодательных требований сотрудниками полиции и вождения без прав. Родителям всех подростков грозит штраф за невыполнение родительских обязанностей.