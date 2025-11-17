«Чёрный риэлтор» арестован во Владивостоке

Пока на его совести два эпизода преступления. Осенью этого года он «помог» 75-летней женщине продать квартиру в центре Владивостока, где она проживала вместе с дочерью. Пенсионерку убедили обратиться в агентство недвижимости для «быстрого выкупа» квартиры, которую якобы заложили мошенники, ранее выходившие на связь с потерпевшей под видом службы доставки популярного маркетплейса. Денежные средства, вырученные за квартиру, и все накопления в размере 8 миллионов рублей пенсионерка перевела на счета, указанные мошенниками.