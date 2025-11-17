«Чёрный риэлтор» арестован во Владивостоке

Пока на его совести два эпизода преступления. Осенью этого года он «помог» 75-летней женщине продать квартиру в центре Владивостока, где она проживала вместе с дочерью. Пенсионерку убедили обратиться в агентство недвижимости для «быстрого выкупа» квартиры, которую якобы заложили мошенники, ранее выходившие на связь с потерпевшей под видом службы доставки популярного маркетплейса. Денежные средства, вырученные за квартиру, и все накопления в размере 8 миллионов рублей пенсионерка перевела на счета, указанные мошенниками.
Аферисты, общавшиеся со старушкой под видом представителей Росинфомониторинга, указали ей на конкретного риэлтора. Тот для оперативного «спасения» квартиры от ареста оформил сделку на директора агентства недвижимости по стоимости гораздо ниже рыночной.
Изначально риэлтора допрашивали по делу о мошенничестве только в качестве свидетеля. Затем подтвердился его сговор с остальными участниками криминальной схемы. Мужчину задержали в аэропорту Владивостока, когда он вернулся домой из отпуска.
В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было установлено, что этот же риэлтор поспособствовал похожей нечестной сделке с квартирой другой старушки в феврале 2025 года.
«Чёрный риэлтор» арестован на 28 суток, следователи изучают, какие ещё криминальные сделки могли быть заключены через это агентство недвижимости.