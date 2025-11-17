Новосибирскому хакеру ограничили свободу на полтора года за взлом компьютеров

Помимо этого, в государственную собственность были конфискованы компьютер и мобильный телефон подсудимого, как орудия преступления. Также был изъят доход полученный от противозаконной деятельности, который составил 89 044 рубля. Эта сумма поступила на банковский счет осуждённого от неустановленных лиц. Приговор пока не вступил в законную силу.