Новосибирскому хакеру ограничили свободу на полтора года за взлом компьютеров

В Бердске суд признал мужчину виновным в создании и распространении вредоносного программного обеспечения. Приговор по делу был вынесен Бердским городским судом 10 ноября 2025 года, сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Сиб.фм

Как было установлено, с ноября 2019 года по июль 2025 года обвиняемый создавал программы, предназначенные для несанкционированного преодоления систем защиты компьютерной информации. Разработанные им инструменты он распространял среди заинтересованных лиц за денежное вознаграждение.

Подсудимый вину признал, дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Суд приговорил его к полутора годам ограничения свободы.

Помимо этого, в государственную собственность были конфискованы компьютер и мобильный телефон подсудимого, как орудия преступления. Также был изъят доход полученный от противозаконной деятельности, который составил 89 044 рубля. Эта сумма поступила на банковский счет осуждённого от неустановленных лиц. Приговор пока не вступил в законную силу.