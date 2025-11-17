Трамп допустил, что может провести переговоры с Мадуро

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона может провести переговоры с президентом Венесуэлы Николосом Мадуро.
«Возможно, мы проведём некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
По словам Трампа, венесуэльские власти хотят переговоров с США.
«Венесуэла хочет поговорить», — заявил он.
Напомним, в ВМС Соединённых Штатов на фоне эскалации с Каракасаом рассказали, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о начале новой операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие деятельности наркокартелей.
Мадуро обвинил Трампа в попытках развязать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.
Ранее Трамп заявил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы якобы «уже сочтены».