Трамп допустил, что может провести переговоры с Мадуро

По словам Трампа, венесуэльские власти хотят переговоров с США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона может провести переговоры с президентом Венесуэлы Николосом Мадуро.

«Возможно, мы проведём некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

По словам Трампа, венесуэльские власти хотят переговоров с США.

«Венесуэла хочет поговорить», — заявил он.

Напомним, в ВМС Соединённых Штатов на фоне эскалации с Каракасаом рассказали, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.

Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет заявил о начале новой операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие деятельности наркокартелей.

Мадуро обвинил Трампа в попытках развязать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

Ранее Трамп заявил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы якобы «уже сочтены».

